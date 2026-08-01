Carburanti sempre più cari, Puglia tra le regioni con il gasolio più costoso

Il primo fine settimana di agosto si apre con una nuova preoccupazione per automobilisti, famiglie e imprese: il rincaro dei carburanti. La Puglia è entrata nella classifica delle dieci regioni italiane con il prezzo medio del gasolio più elevato, proprio mentre milioni di persone si mettono in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura.

L’aumento pesa in modo particolare su chi percorre ogni giorno lunghe distanze, sugli autotrasportatori e sulle imprese che dipendono dal trasporto su gomma. Anche pochi centesimi in più al litro possono tradursi, nel corso del mese, in una spesa significativa per famiglie e operatori economici.

Le differenze tra distributori restano comunque rilevanti. I prezzi praticati lungo le autostrade e le principali direttrici turistiche risultano generalmente superiori rispetto agli impianti urbani o alle stazioni di servizio indipendenti. Per questo viene consigliato agli automobilisti di confrontare preventivamente le tariffe e di evitare, quando possibile, di arrivare in riserva nei tratti dove l’offerta è più limitata.

Il rincaro rischia inoltre di riflettersi sui prezzi finali dei prodotti trasportati, a cominciare dai generi alimentari. In una regione fortemente dipendente dal trasporto stradale, il costo del carburante rappresenta infatti una componente importante della logistica.

La situazione viene osservata con attenzione dalle associazioni dei consumatori, che chiedono controlli sulla corretta esposizione dei prezzi e interventi capaci di limitare fenomeni speculativi durante il periodo di maggiore domanda.