In attesa che il sindaco Riccardo Rossi come ha promesso, e dunque sarà vero, li tiri fuori dalle baracche, gli abitanti di Parco Bove sono costretti a mantenere da soli il decoro delle loro piazze. Questa mattina, come al solito, hanno dovuto ripulire da soli il piazzale principale dalle erbacce. Ci sono abituati. Ma tanto stanno per traslocare.