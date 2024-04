Casarano: incendio in abitazione, ustionati due anziani

Un incendio si è sviluppato poco prima di mezzogiorno di oggi, 14 aprile, nel seminterrato di un’abitazione su più piani di Casarano in cui risiede una coppia di anziani: i coniugi sono rimasti ustionati in maniera non grave e sono stati trasportati in codice giallo presso il locale nosocomio per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, che hanno spento le fiamme evitando che arrivassero a lambire una bombola di gpl presente nel locale, la cui esplosione avrebbe certamente provocato danni maggiori.

Ad indagare sull’accaduto i Carabinieri di Casarano: ancora non chiare le cause dell’incendio.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui