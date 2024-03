Casarano: pregiudicato ucciso in centro in pieno giorno

I testimoni raccontano di un’auto scura di grossa cilindrata che ha rallentato in prossimità dell’obiettivo ed è poi ripartita a folle velocità dopo l’agguato: così è morto oggi, 2 marzo, in pieno giorno, nel centro di Casarano, il pregiudicato 32enne di origini marocchine Antonio Amin Afendi, raggiunto da una raffica di colpi di arma da fuoco esplosi da un veicolo in corsa, mentre si trovava in strada, precisamente in piazza Petracca.

L’uomo, compagno della vedova del boss della SCU Augustino Potenza (ucciso nel 2016 nel parcheggio di un supermercato), viene ritenuto dagli investigatori proprio il successore del capoclan ucciso.

Il 25 ottobre di circa cinque anni fa fu ferito a colpi di kalashnikov mentre era a bordo della sua automobile: in quella occasione, si salvò perché uscì dalla macchina dal lato passeggero e si rifugiò dietro lo pneumatico di un’altra autovettura.

(foto da La Gazzetta del Mezzogiorno)

