Cellino San Marco: tragico sinistro stradale, morto un ventenne, in codice rosso una ragazza

Ancora un sinistro stradale dalle conseguenze tragiche sulle strade del Brindisino: intorno alle 20 di oggi, 23 febbraio, una Fiat Grande Punto si è ribaltata nelle campagne sulla Strada Provinciale che collega Tuturano a San Donaci, in territorio di Cellino San Marco. A bordo vi erano un ragazzo di circa vent’anni, Ilio Micello, originario di San Pietro Vernotico, purtroppo morto sul colpo, e una ragazza, rimasta gravemente ferita e per questo trasportata in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi.

Per estrarre entrambi dall’auto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brindisi.

Da quanto si apprende, il ragazzo era sopravvissuto ad un altro grave sinistro il 16 dicembre 2022: in quell’occasione morirono tre persone, tra cui due suoi amici.

Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri per i rilievi del caso, utili a stabilire la dinamica e le cause dell’incidente: sembra comunque che l’auto sia uscita fuori strada all’altezza di una curva.

Poco prima, sulla Strada Provinciale 53 che collega Francavilla Fontana a Sava, un altro sinistro ha visto coinvolta una Ford Ka, anch’essa uscita fuori strada e capovoltasi nelle campagne. A bordo vi erano una mamma, rimasta ferita, e la sua bambina, fortunatamente illesa. Entrambe sono state trasportate all’ospedale Perrino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Francavilla Fontana.

