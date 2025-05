Cerignola, sgominata banda dedita ai furti d’auto: 25 arresti

Un parcheggio di auto rubate in diverse zone della Puglia e poi collocate in una rimessa del Nord Barese dove venivano cannibalizzate. Modelli di diverso tipo, di grossa cilindrata e utilitarie, venivano smontati e smembrati e i pezzi, dagli pneumatici ai motori, archiviati su scaffali e pronti a finire sul mercato parallelo a quello legale.

Sono 25 le persone, tutte di Cerignola, finite in carcere questa mattina, 12 maggio, nell’ambito di un’indagine di contrasto ai furti di auto, reato che ha reso la provincia di Barletta- Andria- Trani, tra le prime in Italia. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, dalla Procura della Repubblica di Trani, che ha coordinato le indagini degli agenti della Squadra Mobile di Andria, di associazione per delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso la sede della Procura a Trani.