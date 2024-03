Clamoroso cambio alla prefettura: a Brindisi arriva il capo della sicurezza del Papa

Inatteso cambio del prefetto a Brindisi: il governo ha deciso di inviare Luigi Carnevale, già dirigente della Squadra Mobile di Brindisi fra le fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, al posto di Michela La Iacona, nominata prefetta di Prato. La nomina dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore ed è sicuramente legata all’organizzazione del prossimo G7. Carnevale in passato è stato dirigente dell’ispettorato di pubblica sicurezza del Vaticano coordinando la sicurezza di Papa Francesco.

