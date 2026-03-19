Consiglio regionale all’unanimità: rendere la Garibaldi un polo museale

E’ stata approvata all’unanimità (35 prsenti) la mozione che chiede alla giunta di intervenire contro l’ipotesi di cessione alla Repubblica Indonesiana della storica portaerei Giuseppe Garibaldi, simbolo della Marina Militare e dell’identità di Taranto.

La mozione, inizialmente presentata da Annagrazia Angolano (Movimento 5 stelle), è stata oggetto di un emendamento sostitutivo per giungere ad un testo condiviso con i consiglieri dii opposizione,

“Uno di quei casi in cui la politica vince gli steccati a favore su di un territorio”, ha commentato Angolano.

La mozione evidenzia che è attualmente in discussione l’ipotesi di cessione a titolo gratuito della porta aerei Giuseppe Garibaldi, storica unità della marina Militare italiana alla Repubblica. La nave rappresenta un elemento fondamentale della storia del paese ed è simbolo dell’identità della città a. “Considerato che il territorio di Taranto necessita di interventi concreti che favoriscano la diversificazione economica e lo sviluppo di nuovi asset legati alla cultura e al turismo superando il modello esclusivamente basato sulla grande industria e tenuto conto che la regione Puglia ha espresso in passato la volontà di sostenere politiche di risanamento e di riconversione per l’area di Taranto. Un eventuale silenzio rischierebbe di essere interpretato come una rinuncia alla difesa degli interessi della comunità garanzia”.

Si impegna quindi la Giunta ad esprimere ufficialmente contrarietà alla cessione della nave Giuseppe Garibaldi alla Repubblica indonesiana attivando ogni canale di interlocuzione con il Ministero della Difesa e il governo nazionale per chiedere il mantenimento a Taranto dell’unità navale; a sostenere attivamente il progetto di trasformazione nella portaerei in un polo museale galleggiante e promuovere un tavolo tecnico che coinvolga anche il Comune di Taranto, la marina militare e gli attori economici del territorio per definire insieme un piano di gestione del polo museale che garantisca la sostenibilità e la massima valorizzazione.