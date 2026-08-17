Controesodo, bollino rosso sulle strade: giornata difficile per i rientri dalla Puglia

Prosegue anche oggi, lunedì 17 agosto, il primo grande controesodo estivo dopo Ferragosto. Le previsioni di Autostrade per l’Italia indicano traffico critico verso le grandi città sia al mattino sia nel pomeriggio, con flussi ancora intensi in serata. Al contrario, risultano generalmente regolari gli spostamenti in direzione delle località di vacanza.

In Puglia l’attenzione è concentrata soprattutto sulle principali direttrici utilizzate dai vacanzieri per lasciare le località costiere e risalire verso il Centro-Nord: A14 Adriatica e statale 16, quest’ultima indicata tra gli itinerari turistici maggiormente interessati dai flussi estivi. Traffico sostenuto è possibile anche sulle arterie che collegano le località balneari alle grandi direttrici regionali.

La fascia più delicata è prevista dalle 7 alle 19, mentre tra le 19 e le 21 la circolazione dovrebbe restare intensa ma gradualmente meno critica. Per chi può scegliere l’orario di partenza, le condizioni migliori sono attese dopo le 21.

Il controesodo continuerà nei prossimi giorni, ma già da martedì 18 agosto è prevista una sensibile diminuzione dei flussi, con traffico intenso soprattutto nelle prime ore della giornata.