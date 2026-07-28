Controlli ad Alto Impatto nel Barese: identificate 322 persone e una denuncia

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio ad “Alto Impatto” disposti dalla Questura di Bari. Negli ultimi giorni le operazioni hanno interessato Noicattaro, Mola di Bari e Terlizzi, con l’impiego congiunto della Polizia di Stato, delle Polizie Locali, del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia” e delle unità cinofile.

Nel corso dei controlli sono state identificate 322 persone, di cui 80 con precedenti di polizia, verificati 162 veicoli, effettuati 8 posti di controllo e ispezionati 4 esercizi commerciali e sale giochi. A Noicattaro una persona è stata denunciata a piede libero e sono state contestate 28 violazioni al Codice della Strada, con il ritiro di tre patenti e otto veicoli sospesi dalla circolazione. A Mola di Bari una persona è stata segnalata alla Prefettura per possesso di hashish ad uso personale, con il sequestro di 6,1 grammi di sostanza. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni in tutta la provincia per contrastare illegalità e microcriminalità.