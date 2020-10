Coronavirus: nuovo picco in Puglia, 196 casi. Mai così tanti dall’inizio della pandemia

Bari – Un nuovo picco di casi positivi al Covid 19 si registra oggi (7 ottobre) in Puglia: sono 196, quota mai raggiunta dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione nel suo bollettino epidemiologico giornaliero stilato sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. In tutto i test sono stati 4822, anche questo è uno dei valori più alti mai raggiunti. Ieri i nuovi casi erano stati 106 su 4416 test. Dei 196 nuovi contagi, 68 riguardano la provincia di Bari, 3 la provincia di Brindisi, 7 la provincia Bat, 80 la provincia di Foggia, 10 la provincia di Lecce, 27 la provincia di Taranto, 1 caso residente fuori regione. Non sono stati registrati decessi. In tutto sono 603. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 435.524 test. Sono 4.883 i pazienti guariti (+54 rispetto a ieri) e 3.133 i casi attualmente positivi (+142), dei quali 274 ricoverati (+9) e 2859 a domicilio (+ 133). Degli attuali positivi, lo 0,7 per cento è ricoverato nelle terapie intensive e l’8.0 per cento negli altri reparti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 8.619, così suddivisi: 3.425 nella provincia di Bari; 784 nella provincia di Bat; 786 nella provincia di Brindisi;2094 nella provincia di Foggia; 839 nella provincia di Lecce; 626 nella provincia di Taranto; 63 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.