Corte Conti Puglia, nel 2025 danni per 10 milioni da finanziamenti pubblici a privati

Nel 2025 la sezione pugliese della Corte dei Conti ha accertato, con diverse sentenze, danni erariali per oltre 10 milioni di euro legati a finanziamenti pubblici concessi a soggetti privati.

A renderlo noto è stato il presidente Pasquale Daddabbo durante la relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario contabile.

I casi riguardano contributi erogati dalla Regione Puglia nell’ambito dei fondi europei del POR 2007-2013 e del POR 2014-2020, oltre a risorse gestite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale tramite SIMEST e finanziate con fondi dell’Unione Europea e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ulteriori irregolarità hanno riguardato contributi erogati dall’AGEA nell’ambito della Politica Agricola Comune, attraverso il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

In una delle sentenze, relativa a un caso in provincia di Foggia, oltre alla società beneficiaria del finanziamento e al suo titolare, sono stati condannati anche due dipendenti della Regione per un danno erariale di circa un milione di euro. Il provvedimento riguarda l’indebita percezione di contributi previsti dai programmi di sviluppo rurale PSR Puglia 2007-2013 e PSR Puglia 2014-2020 per interventi nel settore forestale.

Un’altra sentenza ha invece accertato un danno di circa 4 milioni di euro legato alla percezione indebita di finanziamenti pubblici del POR Puglia 2007-2013 destinati al comparto turistico. In questo caso, secondo quanto emerso, le spese sarebbero state giustificate con fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Per questi fatti sono stati condannati una società e il suo amministratore in provincia di Lecce.