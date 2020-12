Covid 19: lunedì 14 dicembre, calano i positivi al 13,4%, 24 morti. Sono 43 i casi nel Brindisino

Oggi lunedì 14 dicembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 4.878 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 656 casi positivi (13,4%): 212 in provincia di Bari, 43 in provincia di Brindisi, 61 nella provincia Bat, 262 in provincia di Foggia, 59 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Il numero di tamponi è più basso, come accade ogni lunedì, dopo il weekend.

Sono stati registrati 24 decessi: 6 in provincia di Bari, 7 in provincia Bat, 8 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.