Covid 19: martedì 22 dicembre, record al ribasso: casi all’8,4%. Sono 35 i morti

Oggi martedì 22 dicembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 10.420 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 876 casi positivi (8,4%): 340 in provincia di Bari, 50 in provincia di Brindisi, 71 nella provincia Bat, 150 in provincia di Foggia, 64 in provincia di Lecce, 199 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 35 decessi: 6 in provincia di Bari, 15 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.