Covid, il sindaco di Fasano è il primo a chiudere vie, piazze e villa

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, è il primo della provincia di Brindisi ad adottare severi provvedimenti di chiusura di strade e piazze particolarmente affollate nelle ore serali, in applicazione di quanto consentito dal DPCM per le norme anticovid.

Questo il suo comunicato su Facebook:

Al punto in cui siamo, ci vuole senso di responsabilità. È per questo che ho deciso, anche sulla base di molte segnalazioni e richieste che mi sono arrivate, di disporre da domani fino al 13 novembre compreso il divieto di stazionamento dalle 21 alle 5 in questi luoghi:

• via Francesco Di Bari – Fasano;

• via Donna Maria Chieco Bianchi – Fasano;

• prolungamento di via Cenci – Fasano;

• prolungamento di via Piave – Fasano;

• Villa Comunale – Fasano;

• Villetta San Francesco – Fasano;

• via Madonna della Stella – Fasano;

• Portici delle Teresiane – Fasano;

• via Carlo Alberto- Fasano;

• via Madonna delle Grazie – Fasano;

• via Guida – Fasano;

• via Dragone – Fasano;

• via del Forno – Fasano;

• via S. Teresa – Fasano;

• via Parlatorio – Fasano;

• via Monopoli – Fasano;

• via Cesare Beccaria – Pezze di Greco.

Chi verrà sorpreso a sostare nei luoghi elencati nel corso di controlli periodici a sorpresa delle Forze dell’ordine, verrà allontanato e multato da 400 a 1000 euro come deciso dal Governo.

Naturalmente sarà consentito il transito da e per i luoghi in elenco a chi dovrà raggiungere le proprie abitazioni o i locali commerciali; per questi ultimi, è confermata la chiusura a mezzanotte con solo servizio al tavolo, secondo il più recente Decreto del Presidente del Consiglio.

Per superare questa brutta storia, per il momento non possiamo permetterci scene come questa, che risale a qualche sera fa.

Gli assembramenti sono il principale veicolo di diffusione del Covid e vanno evitati. Faccio appello al buon senso di tutti, che come primo cittadino ho il dovere di chiedervi per il bene nostro e di coloro che amiamo.

Vi dico grazie fin da adesso per il senso del dovere e l’amore per la vostra città con il quale, ne sono sicuro, aderirete anche a questa richiesta