Crollo del costone a Torre Pozzelle, paura sul litorale di Ostuni

Una porzione di costone roccioso si è distaccata nelle ultime ore a Torre Pozzelle, lungo il litorale meridionale di Ostuni (Brindisi), precipitando in mare. Il crollo è avvenuto a breve distanza dall’area che, nei giorni scorsi, era stata interessata da un’ordinanza sindacale con cui il Comune aveva vietato l’accesso ad alcune zone demaniali considerate a rischio.

Torre Pozzelle, tra i tratti naturalistici più pregiati dell’Alto Salento, era già finita sotto osservazione nelle scorse settimane: la Guardia costiera aveva effettuato un sopralluogo dopo segnalazioni di cittadini e del “Libero comitato per la salvaguardia della costa di Ostuni”, impegnato da tempo in attività di tutela del litorale. Dopo l’ultimo cedimento, il Comitato ha espresso “forte preoccupazione” per l’intensificarsi dell’erosione costiera in Puglia, sottolineando come non si tratti più di episodi isolati ma di un fenomeno strutturale legato alla combinazione tra cambiamenti climatici e pressioni antropiche. Tra le richieste, l’incremento della superficie e della continuità dei parchi naturali costieri come strumento di protezione ecosistemica.

FOTO ANSA