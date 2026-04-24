Decaro insiste per Emiliano: nuova richiesta al Csm per l’incarico in Regione

La Regione Puglia presenta una nuova istanza al Consiglio superiore della magistratura per ottenere il via libera all’aspettativa di Michele Emiliano, ex presidente regionale e magistrato, indicato come possibile stretto collaboratore del presidente Antonio Decaro.

Si tratta del quarto tentativo dopo i precedenti pareri negativi della terza commissione del Csm. Le prime richieste erano state respinte perché l’incarico di “consigliere giuridico della presidenza” non sarebbe rientrato tra quelli compatibili con il collocamento in aspettativa dalla magistratura.

Per superare le criticità emerse, gli uffici regionali hanno trasmesso una nuova nota con ulteriori precisazioni sul ruolo che si intende affidare a Emiliano. L’incarico, secondo quanto chiarito, riguarderebbe una collaborazione diretta con il presidente Decaro, con particolare attenzione al dossier ex Ilva.

Le spiegazioni erano state anticipate dallo stesso Decaro durante un’audizione davanti alla commissione competente del Csm, richiesta per chiarire eventuali equivoci derivanti dalle precedenti comunicazioni scritte. Dopo l’incontro, il Consiglio superiore della magistratura ha chiesto alla Regione di formalizzare per iscritto i dettagli illustrati.

La commissione dovrà ora esaminare la nuova documentazione e decidere se portare la proposta al plenum, cui spetterà la decisione finale. Questa volta l’esito potrebbe essere favorevole, anche se non necessariamente all’unanimità.