Diagnosticato caso di West Nile in Puglia: 53enne ricoverata a Bisceglie

Una donna di 53 anni di Andria è ricoverata nell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie per infezione da West Nile Virus, l’arbovirus trasmesso all’uomo attraverso la puntura di zanzara o zecca: la paziente si è presentata in Pronto Soccorso con febbre, nausea e vomito e gli accertamenti hanno confermato la positività alla Febbre del Nilo Occidentale.

Stando a quanto si apprende, le condizioni della donna sono sotto controllo e la patologia sarebbe in fase di remissione.

