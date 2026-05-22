Disperso nel Trigno dopo il crollo del ponte: continuano le ricerche del pescatore di Bisceglie

Proseguono senza sosta le ricerche di Domenico Racanati, il pescatore di Bisceglie disperso dal 2 aprile scorso dopo il crollo del ponte sulla Statale 16, in Molise, nel territorio di Montenero di Bisaccia. L’uomo era precipitato con la sua auto nel fiume Trigno e da allora non è mai stato ritrovato. La Guardia costiera continua a scandagliare fondali e aree vicine alla foce con reparti subacquei e metal detector, ma anche le ultime operazioni non hanno dato esito. Intanto il troncone del ponte resta sotto sequestro mentre proseguono le indagini della Procura di Larino.