Donna uccisa, il marito scarcerato dal gip: “No esigenze cautelari”

L’arresto è stato convalidato ma è comunque tornato in libertà Franco Semerano, l’imprenditore ostunese che giovedì scorso ha ucciso con un colpo di pistola, partito pare per errore, la moglie Giovanna De Pasquale.

Nel corso dell’interrogatorio svoltosi davanti al gip, durato oltre due ore, Semerano ha ribadito la sua ricostruzione dei fatti e cioè che il colpo sarebbe partito per errore mentre mostrava la pistola, una calibro 9, ad alcuni amici durante la cena.

Semerano vrebbe rimosso il caricatore, senza rendersi conto che c’era un colpo in canna. La moglie è stata raggiunta al braccio e al torace. La morte è stata istantanea.

Il giudice ha ritenuto che non vi fossero esigenze cautelari visto che l’indagato è accusato di omicidio colposo, oltre all’inosservanza delle prescrizioni per la custodia e diligenza dell’arma, e alla detenzione illegale di munizioni. E ne ha ordinato così la scarcerazione.

Si attende ora l’autopsia che è stata già disposta dal magistrato inquirente e che dovrà fare definitivamente fare luce sulla dinamica della tragedia.