Dopo anni si scopre che il chiosco alla Conca era abusivo: sequestrato

Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Polizia Locale sono intervenuti ieri mattina in località Materdomini per questrare un chiosco abusivo realizzato su area demaniale marittima senza alcuna autorizzazione.

Nel chiosco venivano somministrati alimenti e bevande pur in assenza di qualsiasi licenza. Il titolare dell’atttività abusiva è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente.