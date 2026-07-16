Doppio assalto ai bancomat in Puglia: colpi a Bisceglie e Taranto

Doppio assalto nella notte agli sportelli bancomat in Puglia. A Bisceglie è stata presa di mira la filiale del Monte dei Paschi di Siena, in pieno centro. I malviventi avrebbero fatto esplodere la cassa con la tecnica della “marmotta”, provocando ingenti danni. Non è ancora chiaro se siano riusciti a portare via il denaro.

Il commando, in fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata, è stato intercettato e inseguito dai Carabinieri, riuscendo però a far perdere le proprie tracce.

Un secondo assalto è avvenuto intorno alle 3.30 a Taranto, presso l’ufficio postale del quartiere Lama. Il colpo è fallito perché lo sportello, come indicato da un cartello, non conteneva denaro. L’esplosione ha danneggiato anche i finestrini di un’auto parcheggiata.

Sul posto sono intervenuti Polizia e Vigili del fuoco. La presenza nelle vicinanze di una centralina del gas ha richiesto ulteriori verifiche. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.