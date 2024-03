Drammatico 8 Marzo sulle strade del Tarantino: 4 giovani donne in codice rosso

Quattro giovani donne sono rimaste coinvolte intorno alle tre di oggi, 8 marzo in un gravissimo incidente stradale che si è verificato sulla strada che collega Tramontone a Taranto poco prima di raggiungere la rotatoria che conduce a Talsano: la Fiat 500 sulla quale viaggiavano si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con una Opel Corsa, ribaltandosi e finendo contro un palo di cemento armato.

Tutte le ragazze sono state prontamente estratte dall’abitacolo della vettura, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Taranto, e soccorse dal personale del 118. Attualmente si trovano ricoverate in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Una di loro, secondo le informazioni trapelate, sarebbe in coma.

(foto di Taranto buonasera.it)

