Drone con intelligenza artificiale per i soccorsi: test operativo a Bari

È stato presentato oggi a Bari, nell’area di Lama San Giorgio, un innovativo drone intelligente progettato per supportare le operazioni di soccorso stradale e individuare rapidamente le persone coinvolte in incidenti, anche in condizioni particolarmente complesse.

Si tratta di uno dei primi progetti a livello internazionale che integra l’intelligenza artificiale con il soccorso sanitario su strada. Durante la dimostrazione è stato simulato un incidente motociclistico, con l’intervento della Polizia Locale e dei mezzi del 118, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, insieme a rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’emergenza sanitaria, dell’Università degli Studi di Bari e delle associazioni delle vittime della strada.

Il progetto, denominato “Vista”, ha sviluppato un drone dotato di computer vision capace di effettuare la ricerca automatica dei dispersi, individuando persone anche in aree difficilmente accessibili come scarpate o zone fuori dalla carreggiata, fornendo supporto operativo in tempo reale ai soccorritori.

“La sicurezza stradale è una sfida centrale perché riguarda la vita quotidiana delle persone – ha dichiarato Piemontese –. I dati mostrano un lieve calo degli incidenti in Puglia, ma non sufficiente. Ridurre i tempi di intervento nella cosiddetta ‘golden hour’ può fare la differenza tra la vita e la morte, soprattutto nei casi in cui le vittime si trovano in aree isolate”.

Il progetto, sviluppato in Puglia, potrebbe ora essere esteso su scala regionale, in particolare lungo le arterie più a rischio e nei periodi di maggiore afflusso turistico, trasformando la sperimentazione in uno strumento stabile di sicurezza pubblica.