Drone precipita sul pubblico durante concerto a Porto Cesareo: denunciato proprietario

Un uomo di 41 anni, in Salento per turismo, è stato denunciato dalla Polizia Locale di Porto Cesareo per violazione del Codice della Navigazione: il drone che stava pilotando, a causa di una sua manovra errata, è precipitato su centinaia di persone che assistevano ad un concerto nel centro del comune salentino, compromettendo seriamente l’incolumità pubblica.

A recuperarlo è stato un vigile del fuoco fuori servizio, che lo ha immediatamente consegnato agli agenti.

Il velivolo, ora sequestrato, era condotto sopra l’area urbana nonostante il divieto. Sono in corso le verifiche per capire se il drone fosse regolarmente registrato sul portale D-Flight e coperto da assicurazione, come previsto dalla normativa vigente.

Marina Poci