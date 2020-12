Il giallo delle Playstation “vendute” a prezzi stracciati: al telefono l’azienda brindisina accetta ancora ordinazioni: “Dovete fidarvi”

“Se diffidate, non comprate”. Al numero di telefono indicato sul sito di Euromediashop risponde un uomo che dice di chiamarsi Claudio che riferisce che c’è ancora disponibilità di PlayStation 5 nel magazzino di Brindisi, ma stanno per finire. A chi chiede una foto, a testimonianza dell’effettiva esistenza della merce, a scopo “anti-truffa” insomma, risponde che “non siamo tenuti, ma è possibile inviare una mail all’ufficio vendite”. Il magazzino non è visitabile, si trova in viale Enrico Fermi. Per un eventuale ritiro “in presenza” della merce, senza spedizione, bisogna “inviare una mail all’ufficio vendite”.

E’ apparentemente regolare, insomma, l’operato del portale di vendita di prodotti elettronici il cui amministratore è il brindisino Cristian Ciciriello, titolare della società con sede in via Rossini, a Tuturano (dove ci sono solo case popolari). Ma da giorni i siti internet specializzati in videogame e simili si stanno chiedendo se Euromediashop sia un sito affidabile per gli acquisti. E non c’è al momento la controprova. Chi ha effettuato i bonifici, che a quanto riferisce al telefono Claudio possono tranquillamente essere disposti, non lo scoprirà prima del 22 dicembre. Play o non play sotto l’albero?

Si sa comunque che la consolle della Sony è quasi introvabile. Che un prezzo così basso non si era mai visto (419 euro).

Qualcuno ha segnalato di aver fatto il bonifico e aver inviato la ricevuta via whatsapp e che a quel punto le conversazioni si sono interrotte.

Qualcun altro è riuscito a chiedere a Ciciriello come possa avere scorte di PlayStation se in questo momento nessuno è in grado di procurarsene, neppure brand ben più noti.

Ha spiegato che il sottocosto in questione fa parte di una strategia di marketing per far conoscere il brand Euromediashop nel Nord Italia, con oltre 90.000 euro investiti in pubblicità nella sola regione Lombardia. Ma come è possibile che uno shop online attivo da ottobre 2020 abbia a disposizione ben 500 PS5? “Perché mentre Mediaworld e Euronics hanno fatto il preorder, e quindi hanno venduto tutte le PS5 sotto prenotazione, Euromediashop le ha tenute a magazzino perché nessuno si sarebbe fidato a pagare in anticipo un qualcosa che sarebbe stato consegnata dopo diversi mesi. Abbiamo 500 Playstation 5 disponibili.”

Le consolle sarebbero state acquistate da altri rivenditori che a loro volta le avevano comprate da Sony.

Le perplessità tuttavia restano.