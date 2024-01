È rientrata a casa e sta bene la 19enne brindisina scomparsa

Si è presentata spontaneamente ai Carabinieri di Lecce, Martina Gargiulo, la 19enne brindisina scomparsa dal pomeriggio di domenica 7 gennaio, che proprio a Lecce, in zona Foro Boario, dalle parti dell’hotel Tiziano, era stata avvistata l’ultima volta.

Per lei si era mossa anche la sezione pugliese dell’associazione Penelope, che aveva lanciato un appello sulle sue pagine social invitando chiunque avesse informazioni utili a collaborare.

Delle ricerche erano state interessate le Questure di Lecce e Brindisi.

“È tornata a casa, tutto bene. Grazie infinitamente a tutti coloro che ci hanno aiutato, familiari,colleghi, amici, amici degli amici, coloro che nel loro piccolo hanno dato tanto, grazie anche ai tassisti che mi sono stati vicini come fratelli”, ha scritto il padre Stefano sul proprio profilo Facebook.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui