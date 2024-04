Elisa Palombo, 14enne di Torchiarolo, nominata Alfiere della Repubblica dal presidente Mattarella

C’è anche Elisa Palombo, appena quattordicenne, residente a Torchiarolo, tra i 29 giovani che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto di insignire dell’Attestato d’Onore per le benemerenze acquisite nel campo della cultura, della scienza, dell’arte, dello sport e del volontariato “Alfiere della Repubblica”.

Questa la motivazione ufficiale diffusa dal Quirinale: “Per aver ridato voce, attraverso la sua penna, a una giovane vittima di mafia: una giovane uccisa per aver avuto il coraggio di allontanarsi da ambienti criminali, rompendo la logica di omertà e di intimidazione. Elisa è una ragazza impegnata come catechista ed educatrice di Azione Cattolica. Grazie alla collaborazione tra l’associazione Libera, la scuola e la parrocchia, ha scoperto la figura di Marcella Di Levrano, giovane donna uccisa dalla Sacra Corona Unita il 5 aprile 1990 perché aveva deciso di collaborare con le forze dell’ordine per riscattarsi da una esistenza difficile, segnata dalla vicinanza ad ambienti malavitosi. Attraverso la sua scrittura Elisa ha ridato voce a Marcella, facendo conoscere la storia di questa giovane e indicandola come testimone di un riscatto sempre possibile, tanto per le persone che per le comunità”.

Marina Poci

