Esce fuori strada e si schianta contro un ulivo: morto un 35enne sulla Manduria-Avetrana

Un uomo di 35 anni è morto intorno alle 8:30 di oggi, 4 gennaio, in un incidente stradale verificatosi sulla provinciale 59, tra Manduria e Avetrana: era alla guida della sua Renault Megane che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada andando a impattare violentemente contro un albero di ulivo.

L’uomo, residente ad Avetrana, è morto sul colpo: vano si è rivelato l’intervento dei soccorritori del 118, mentre per estrarne il corpo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Manduria.

Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri e la Polizia Locale, per i rilievi del caso.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro del veicolo e della salma, che sarà sottoposta a esame necroscopico da parte del medico legale.

Marina Poci