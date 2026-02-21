Esploso bancomat Credem di Casalvecchio di Puglia: tre paesi senza servizio bancario

Un bancomat della filiale Credem di Casalvecchio di Puglia, in provincia di Foggia, è stato distrutto da un’esplosione intorno alle 4.30 di sabato 21 febbraio, in via Santa Maria delle Grazie. Gli autori del colpo hanno utilizzato una “marmotta” esplosiva, ma non è ancora chiaro se siano riusciti a portar via denaro. L’esplosione ha danneggiato gravemente lo sportello ATM e l’ingresso della banca, senza però causare danni collaterali.

Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri, che hanno isolato l’area e avviato le indagini. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza della banca e quelle presenti nelle vicinanze.

Il bancomat di Casalvecchio di Puglia era l’unico sportello a servizio di tre comuni: Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo Monterotaro e Castelnuovo della Daunia. Con il danneggiamento dell’ATM, i tre paesi sono ora privi di un punto di accesso bancario, oltre ai postamat.