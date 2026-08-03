Evade dai domiciliari e viene fermato a Copertino: arrestato 50enne

Un uomo di 50 anni, residente a Monteroni di Lecce, è stato arrestato dai carabinieri a Copertino con l’accusa di evasione.

Il 50enne è stato notato alla guida di un’utilitaria durante un controllo nel centro urbano. Dagli accertamenti è emerso che si era allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione, dove stava scontando una condanna definitiva a sette anni di reclusione per reati legati agli stupefacenti, in regime di detenzione domiciliare.

L’operazione è stata condotta dai militari delle Squadre di intervento operativo dell’11° Reggimento Puglia insieme ai carabinieri della Tenenza di Copertino.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Lecce su disposizione della Procura.