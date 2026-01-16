False polizze assicurative sul web: truffati automobilisti salentini

Potrebbero essere decine gli automobilisti del Salento che, pur convinti di essere in regola, si sono ritrovati senza copertura Rc auto dopo aver pagato la polizza con bonifico. Dietro la vicenda, secondo gli investigatori, ci sarebbe un gruppo con base nel Napoletano, già noto per reati contro il patrimonio, che avrebbe messo in piedi un sistema di contratti fittizi utilizzando indebitamente nomi e loghi di note compagnie assicurative.

A far emergere la truffa sono stati i carabinieri della Stazione di Novoli, coordinati dal luogotenente Roberto Petecchia, al termine di accertamenti descritti come puntuali e approfonditi. Il raggiro, da una prima stima, avrebbe generato un danno complessivo di circa 50mila euro per le società coinvolte.

L’indagine è partita da due querele presentate nei mesi scorsi da altrettante donne residenti in un comune del Nord Salento. Le denunciate hanno consegnato ai militari diversi elementi utili: numeri telefonici, riferimenti online e documentazione cartacea che, verificata, è risultata priva di validità. Entrambe hanno raccontato di aver aderito a polizze di breve durata — mensili o bimestrali — proposte a condizioni particolarmente convenienti e con pagamenti “diretti”, proprio per contenere i costi.

Il meccanismo, però, avrebbe avuto un passaggio decisivo: i bonifici non finivano su conti riconducibili ad agenti, intermediari autorizzati o dipendenti delle compagnie indicate nei contratti, ma su conti intestati a soggetti estranei al settore assicurativo. Nel tempo, una delle due denuncianti riferisce di aver sottoscritto più volte queste coperture, arrivando a versare complessivamente oltre 2.000 euro.

Le verifiche dei carabinieri hanno quindi consentito di ricostruire la struttura della frode, basata su contratti falsi e sull’uso fraudolento dei marchi di compagnie operanti a livello nazionale e internazionale. Gli accertamenti proseguono per quantificare con precisione il numero delle vittime e delineare tutte le responsabilità.