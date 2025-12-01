Fasano e Ostuni: due arresti, una denuncia e due segnalazioni per uso di stupefacenti

Nell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di Fasano ha condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto”. L’attività si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dalla vita notturna e nei luoghi di aggregazione giovanile, con il primario obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa, garantire la sicurezza urbana e reprimere lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, a Fasano i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, dovendo espiare una pena definitiva di 5 anni, 7 mesi e 12 giorni di reclusione per i reati di rapina, calunnia, riciclaggio in concorso e truffa (il condannato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi); inoltre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un giovane sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, poiché sorpreso in compagnia di altra persona gravata da precedenti penali, violando così le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria con la misura cui è sottoposto.

A Ostuni, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un imprenditore in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, dovendo espiare una pena definitiva di 5 anni di reclusione per violazioni alla legge fallimentare commesse a Bari nel 2014. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi; segnalato all’Autorità Amministrativa per possesso di stupefacente per uso personale un giovane che, sottoposto a controllo mentre era alla guida della propria autovettura è stato trovato in possesso hashishe un giovane che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di cocaina.

Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sequestrati.

Nel corso del servizio sono state identificate 48 persone, controllati 36 veicoli e 4 esercizi pubblici, elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada e ritirata una patente di guida.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.