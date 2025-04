Femminicidio a Bitonto: pensionato uccide la moglie, poi tenta il suicidio

Venerdì Santo di sangue in Puglia, dove si registra un femminicidio ad opera di un pensionato sull’ottantina: l’uomo, Vincenzo Visaggio, ha ucciso con un’arma da taglio (non è chiaro se forbici o coltello) la moglie, Lucia Chiapparino, di 74 anni e ha poi chiamato il numero unico di emergenza 112 per confessare il delitto.

Il femminicidio è stato compiuto nell’abitazione della coppia a Mariotto, frazione del comune di Bitonto, in via della Libertà (a poca distanza dalla centrale piazza Roma).

A quanto si apprende, l’uomo avrebbe tentato subito dopo di togliersi la vita senza riuscirci. Al loro arrivo, i Carabinieri lo hanno trovato barricato in bagno, ma sono comunque riusciti a vincere le sue resistenze e a intervenire per evitare il gesto estremo.

Immediata la reazione del sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci, che sui social ha diffuso un messaggio di cordoglio: “Questa mattina, a Mariotto, una donna è stata uccisa. È stata spezzata una vita e con essa il respiro dell’intera comunità. Nel tempo Pasquale, in cui la sofferenza della Madonna Addolorata ci parla di un dolore muto, lacerante, questo fatto risuona con un’eco ancora più cupa. Non ci sono parole giuste. C’è solo il silenzio di chi osserva l’ingiustizia e ne resta ferito. Bitonto oggi è ferita. E piange in silenzio con Mariotto, con chi ha conosciuto questa donna, con chi ne sentirà l’assenza”.

I Carabinieri indagano sul movente, anche per verificare se la vittima abbia subito in precedenza altre condotte violente da parte del marito.

Marina Poci