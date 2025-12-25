Finiscono con l’auto fuori strada, muore un 18enne, feriti due coetanei

È di un morto e due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle cinque del mattino di oggi a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese.

La vittima, un 18enne, si chiamava Giuseppe Di Stasi. I feriti sono suoi coetanei e sono ricoverati nel policlinico di Foggia: si tratta di una ragazza e un ragazzo che hanno rispettivamente riportato un trauma facciale e politraumi toraco-addominali. I tre, originari di San Ferdinando di Puglia, stavano rientrando da Orta Nova (Foggia) dove avrebbero trascorso la vigilia di Natale.

Per cause da stabilire, la loro auto sarebbe uscita fuori strada senza lasciare scampo alla vittima: le manovre di rianimazione praticate dal personale del 118 sono risultate vane. Indagini sono in corso da parte delle forze dell’ordine. “Siamo addolorati per quanto accaduto: la nostra comunità vive un Natale di sofferenza”, commenta il sindaco di San Ferdinando di Puglia, Michele Lamacchia che esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia della giovane vittima. “In occasione del prossimo consiglio comunale – annuncia il primo cittadino- rispetteremo un minuto di silenzio per commemorare il nostro concittadino che ci ha lasciato in modo così improvviso”.