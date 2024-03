Foggia: detenuto posta video sui social e picchia gli agenti penitenziari che gli scoprono il telefono

Il segretario generale aggiunto dell’OSAPP (Organizzazione Sindacale degli Agenti di Polizia Penitenziaria) Pasquale Montesano ha denunciato che negli scorsi giorni un detenuto del carcere di Foggia avrebbe aggredito alcuni agenti di Polizia Penitenziaria che, poco prima, avevano trovato un cellulare all’interno della sua cella: i militari avrebbero riconosciuto la cella dell’uomo attraverso un video postato su una piattaforma social e hanno organizzato una perquisizione durante la quale è avvenuta l’aggressione.

I poliziotti hanno riportato contusioni multiple e sono stati sottoposti a controllo sanitario per le cure del caso.

“A loro va il nostro plauso per lo straordinario intervento dimostrando, doti e qualità non comuni accompagnate da alto senso di appartenenza», afferma il sindacalista, evidenziando «come la polizia penitenziaria in Puglia, particolarmente a Foggia, stia subendo il disagio di una organizzazione complessiva che non funziona. Chiediamo nuovamente al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al governo Meloni di aprire un tavolo di confronto permanente per discutere di riforme, organici, equipaggiamenti, sovraffollamento detentivo e di dotazione di body-cam per riprendere interamente le operazioni di servizio della polizia penitenziaria”, ha evidenziato Montesano.

