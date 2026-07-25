Foggia, prende forma Casa Arbore: il maestro dona alla città il suo patrimonio radiotelevisivo

“Casa Arbore dovrà essere uno spazio culturale vivo, da frequentare e riscoprire nel tempo, aperto ai cittadini e ai turisti”. È il messaggio lanciato da Renzo Arbore, intervenuto in collegamento video da Roma durante la visita ufficiale agli spazi che, a Foggia, ospiteranno il museo dedicato all’artista.

Il maestro ha spiegato che il futuro museo non sarà un luogo da visitare una sola volta, ma uno spazio destinato a ospitare eventi, incontri e iniziative culturali, oltre a raccontare la sua lunga carriera attraverso oggetti, collezioni e testimonianze raccolte nei suoi viaggi in tutto il mondo.

Tra le novità più importanti, la donazione a Casa Arbore dell’intero repertorio radiotelevisivo realizzato nel corso della sua carriera. Grazie all’autorizzazione della Rai, i visitatori potranno consultare e rivedere programmi entrati nella storia della televisione italiana, come Indietro tutta! e L’Altra Domenica, oltre a filmati delle tournée dell’Orchestra Italiana e di numerose produzioni televisive e cinematografiche.

“Ci sarà tutto il repertorio a disposizione – ha dichiarato Arbore – così chi vorrà potrà rivedere ciò che ricorda o scoprire quello che non ha mai visto”. L’obiettivo è trasformare Casa Arbore in un nuovo polo culturale capace di valorizzare il legame tra il maestro e la sua città, offrendo un’esperienza unica ai visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.