Foggiano in fiamme, quindici interventi: a Volturino entrano in azione i Fire Boss

Giornata di emergenza incendi nel Foggiano, con numerosi fronti di fuoco e un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. Il rogo più impegnativo si è sviluppato nell’area boschiva di Volturino, dove sono entrati in azione anche i Fire Boss della Protezione civile nazionale, impiegati per la prima volta in Puglia. A supporto delle squadre antincendio a terra sono intervenuti anche un Canadair, un elicottero della flotta regionale e i volontari, mentre è stato richiesto l’arrivo di un modulo della colonna mobile dalla Basilicata.

Nella stessa giornata i vigili del fuoco risultavano impegnati in una quindicina di interventi nel territorio provinciale.

Altri incendi sono stati segnalati a Biccari, San Nicandro Garganico, Poggio Imperiale e San Marco in Lamis. Il terzo Fire Boss destinato alla fascia adriatica è arrivato all’aeroporto Gino Lisa di Foggia, rafforzando il dispositivo aereo in una fase di particolare criticità per il territorio, aggravata dalle alte temperature e dalla vegetazione secca.