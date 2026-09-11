Foggiano, militare salva due anziani dall’incendio: poi aiuta i Vigili del Fuoco

Un militare dell’11° Reggimento Genio di Foggia ha salvato due anziani rimasti minacciati da un incendio divampato nelle vicinanze della loro abitazione, in località Gravaglione, nel Foggiano.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17. Il Graduato dell’Esercito, terminato il servizio, stava percorrendo in auto la Statale 89 quando ha notato le fiamme svilupparsi tra le sterpaglie a poca distanza da una casa occupata da due persone anziane di sua conoscenza.

Il militare ha raggiunto immediatamente l’abitazione e, dopo essersi aperto un varco per entrare, ha individuato i due residenti, che mostravano già lievi sintomi di intossicazione. Li ha quindi accompagnati all’esterno e messi al sicuro.

Una volta evacuata l’abitazione, il Graduato ha cercato di contenere l’avanzata delle fiamme in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Successivamente ha collaborato con le squadre intervenute nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

L’intervento tempestivo ha consentito di evitare conseguenze più gravi per i due anziani e per l’abitazione minacciata dall’incendio.

(La foto è solo una ricostruzione grafica della vicenda)