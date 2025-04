Folgorato e ustionato in azienda di alluminio: operaio pugliese morto in Veneto

Un operaio 50enne di Taranto, residente nel Mantovano per ragioni di lavoro, è morto questa mattina, 2 aprile, a Trevenzuolo, in provincia di Verona, nella sede della Anodall Extrusion, che si occupa dell’estrusione e del trattamento di superfici di alluminio. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che stava lavorando su un carroponte, sarebbe rimasto folgorato e avrebbe perso i sensi, cadendo e restando bloccato sotto al macchinario che nel frattempo aveva iniziato a prendere fuoco. Stando a quanto riferito dai colleghi, l’operaio sarebbe stato rapidamente avvolto dalle fiamme, non riuscendo a mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento il rogo, i sanitari del 118, che hanno accertato il decesso, e gli ispettori del Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza sugli Ambienti di Lavoro, che insieme ai Carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Marina Poci