Frana a Petacciato, riattivata la linea ferroviaria tra Termoli e Montenero

La linea ferroviaria adriatica è tornata operativa dalle 6 di oggi, dopo la sospensione disposta nel tratto compreso tra Termoli e Montenero di Bisaccia a causa della frana che aveva interessato l’area di Petacciato, in Molise.

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, la circolazione è stata riattivata progressivamente al termine degli interventi effettuati dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

L’azienda precisa tuttavia che, nel corso della giornata e fino al pieno ripristino della regolarità del servizio, i collegamenti dell’Alta Velocità, gli Intercity e i treni regionali potranno registrare rallentamenti, variazioni di percorso oppure cancellazioni.