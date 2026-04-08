Frana in Molise, Puglia isolata: collegamenti garantiti ma situazione critica

La Puglia, insieme alle altre regioni del Sud affacciate sulla dorsale adriatica, sta vivendo ore difficili a causa di una frana in Molise che ha interrotto i collegamenti diretti, sia stradali sia ferroviari. A lanciare l’allarme è stato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, intervenendo a margine di una conferenza stampa dedicata al riuso dei beni confiscati alla criminalità.

Decaro ha spiegato che la Regione è già coinvolta nella cabina di regia dell’emergenza e di aver chiesto un intervento immediato alla Protezione civile, a Rfi e ad Autostrade per l’Italia. È attualmente in corso un confronto operativo per affrontare la criticità e limitare i disagi nei collegamenti con la Puglia e con le altre regioni meridionali interessate.

Sul fronte ferroviario, sono in fase di definizione piani straordinari che prevedono l’utilizzo della tratta Foggia-Caserta, così da garantire almeno i collegamenti dei treni a lunga percorrenza ed evitare l’isolamento della regione. Per quanto riguarda la viabilità, Autostrade per l’Italia ha attivato un bypass nell’area compresa tra il Molise e Vasto.

“Per ora i collegamenti sono assicurati, ma in una situazione molto complicata”, ha sottolineato Decaro, esprimendo l’auspicio che il problema possa essere risolto nel giro di pochi giorni o, al massimo, di qualche settimana. Il presidente ha infine richiamato l’attenzione sulle possibili ricadute in vista dell’arrivo di numerosi turisti provenienti da diverse parti del mondo, che potrebbero incontrare difficoltà nel raggiungere la Puglia e più in generale il Sud Italia.