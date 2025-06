Francavilla Fontana, carabiniere assassinato: le reazioni di politica e società civile

Riportiamo testualmente alcuni dei moltissimi messaggi di cordoglio per la morte di Carlo Legrottaglie, brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri, caduto in servizio poco prima delle 7 di oggi, 12 giugno, in un conflitto a fuoco seguito all’inseguimento di almeno due malviventi.

*

“Il Comandante Generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, e tutta l’Arma si stringono attorno ai famigliari del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, scomparso tragicamente nell’adempimento del proprio dovere oggi, a 59 anni, raggiunto da colpi d’arma da fuoco durante un inseguimento nel Brindisino”.

*

“Esprimiamo profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia del carabiniere del NORM Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie rimasto vittima questa mattina mentre svolgeva il proprio dovere e durante un intervento di controllo del territorio alla periferia di Francavilla Fontana.

Alla sua famiglia, al Col. Leonardo Acquaro, ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi va il commosso abbraccio di tutto il Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi per la tragica e immatura perdita.

Il Comandante

(P.D. Ing. Giuseppe Galgano)”

*

“Carlo Legrottaglie, 59 anni. Carabiniere, marito, padre.

Gli mancava pochissimo alla pensione, ma ha scelto di intervenire comunque. Come sempre. Per dovere, per coraggio, per quella divisa che portava con onore.

A strapparlo alla vita è stata la mano vile di chi fugge dalla legge e spara contro lo Stato.

Contro questi criminali non possono esserci sconti, né indulgenze.

La sua morte ci ricorda che dietro ogni uniforme c’è una persona, una famiglia, una vita spesa al servizio degli altri.E che colpire un uomo dello Stato significa colpire l’Italia intera.

Che la terra ti sia lieve, Carlo”.

La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni

*

“Sarebbe andato in pensione fra pochi giorni ma è stato ucciso mentre svolgeva il suo servizio per la nostra sicurezza, per la legalità, onorando la divisa. Ci stringiamo con tutto il nostro dolore attorno alla famiglia del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso a colpi di arma da fuoco a Francavilla Fontana. Ora speriamo in una rapida cattura dei responsabili e che venga fatta giustizia”.

Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle

*

Quanto accaduto a Francavilla Fontana ci addolora profondamente e spero che i criminali responsabili vengano individuati il prima possibile.

Carlo Legrottaglie era al suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione, e ha pagato con la vita la sua dedizione al servizio per la sicurezza del Paese.

Esprimo il mio cordoglio e quello di tutta la comunità del Partito Democratico ai cari del brigadiere Legrottaglie e a tutta l’Arma dei Carabinieri.

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico

*

“La notizia della morte del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie mi ha lasciato affranto. Un servitore dello Stato colpito nell’adempimento del proprio dovere, un padre che non farà ritorno a casa.

Un pensiero commosso di cordoglio e di vicinanza alla sua famiglia e ai colleghi dell’Arma, insieme alla più sincera gratitudine per tutto il lavoro svolto a tutela della comunità di Francavilla Fontana.

La Polizia Locale partecipa alle operazioni condotte in queste ore dagli inquirenti e dalle Forze dell’Ordine, che speriamo consentano il prima possibile di ricostruire i fatti e di individuare i responsabili di questo omicidio efferato”.

Antonello Denuzzo, sindaco di Francavilla Fontana

*

“La notizia dell’omicidio del brigadiere dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, in forza alle pattuglie radiomobili di Francavilla Fontana, è una tragedia di inaudita gravità.

A nome della Provincia e delle comunità che rappresento, esprimo dolore e commozione e tutta la nostra vicinanza ai familiari del militare e all’Arma, impegnata quotidianamente nel responsabile esercizio di tutela e controllo del territorio”.

Toni Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi

*

“Oggi è stato ucciso a Francavilla Fontana il Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, mentre interveniva per impedire una rapina. Carne della nostra carne e sangue del nostro sangue. Sono sconvolto da questa notizia e pieno di rabbia per la morte di un uomo, di un marito, di un padre di figli a pochi giorni dalla pensione.

Con uomini e donne come lui ho lavorato fianco a fianco per una vita e la sua perdita è incolmabile”.

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia

*

“A nome dell’intera comunità di Ostuni esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del carabiniere Carlo Legrottaglie, originario della nostra città.

La sua vita si è spezzata questa mattina durante un conflitto a fuoco sul territorio di Francavilla Fontana, adempiendo al proprio dovere a tutela della sicurezza pubblica.

A pochi giorni dal congedo, ha dimostrato fino all’ultimo il valore e il senso di responsabilità che contraddistinguono le donne e gli uomini dell’Arma.

Alla famiglia, ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Francavilla Fontana e all’intera Arma dei Carabinieri giunga il nostro abbraccio commosso e la più sincera vicinanza”.

Angelo Pomes, sindaco di Ostuni

*

Una delle sue ultime notti in una pattuglia, così come aveva trascorso quasi tutta la sua vita con quella divisa per difendere gli altri, noi, la nostra terra. Perché ci sono mestieri in cui uno non lo fa, ma lo è. Carlo Legrottaglie era un carabiniere, lo è stato sino alla fine. È un dolore grande, pieno di rabbia, quello che colpisce oggi la Puglia.

E che richiama tutti alla responsabilità in un momento che richiede unità e collaborazione nel contrasto alla forte ondata di violenza, molto spesso criminale, che sta caratterizzando i nostri tempi e le nostre comunità. E non c’è più distinzioni tra regioni, territori, Nord e Sud.

Questa è un’emergenza sociale. Come presidente del Consiglio regionale della Puglia mi stringo al dolore della famiglia di Carlo, dei suoi affetti e di tutti i carabinieri, che dobbiamo solo ringraziare e non solo nei giorni delle tragedie”.

Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale pugliese