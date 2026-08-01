Fratelli d’Italia sceglie Bari per la festa nazionale: Meloni al porto il 4 settembre

Si terrà il prossimo 4 settembre, al porto di Bari, la festa nazionale di Fratelli d’Italia, organizzata per celebrare il record di durata del Governo guidato da Giorgia Meloni.

Ad annunciare l’iniziativa è stato il sottosegretario alla Salute e coordinatore regionale del partito, Marcello Gemmato. Il momento centrale della giornata è previsto alle ore 19, con l’arrivo della presidente del Consiglio, accompagnata da ministri, parlamentari e dirigenti nazionali di Fratelli d’Italia.

Il programma completo è ancora in fase di definizione e dovrebbe comprendere anche iniziative collaterali. «È un grande orgoglio per la classe dirigente pugliese ospitare questo evento storico», ha dichiarato Gemmato.

Nella mattinata il sottosegretario ha effettuato un sopralluogo nell’area portuale insieme ai deputati Giovanni Donzelli e Augusta Montaruli, per verificare gli spazi destinati alla manifestazione.