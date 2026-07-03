Frodi informatiche e riciclaggio, 18 arresti tra Puglia e Campania

Diciotto persone sono state arrestate dalla Polizia tra Puglia e Campania nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Foggia su un’associazione specializzata in complesse frodi informatiche, riciclaggio e falsi.

L’ordinanza di custodia cautelare ha disposto 9 misure in carcere e 9 ai domiciliari. In campo oltre 80 specialisti cyber della Polizia Postale provenienti da tutta Italia.

Secondo gli investigatori, il gruppo sarebbe stato articolato in due unità operative: una radicata nel Napoletano e l’altra nel Foggiano, dove sarebbe stato commesso il reato più grave, quello di riciclaggio. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati computer, smartphone, denaro e software utilizzati per falsificare assegni e documenti.

Le indagini avrebbero documentato truffe per ingenti somme, consentendo anche di bloccare la monetizzazione di elevati importi. Ulteriori dettagli saranno illustrati dagli inquirenti nel corso della conferenza stampa convocata in mattinata in Procura a Foggia.