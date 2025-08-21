Frontale tra auto e tir sulla Bradanica: morte mamma e figlia pugliesi

Tragico scontro frontale nel pomeriggio di oggi, 21 agosto, sulla strada statale 655 “Bradanica”, nei pressi dello stabilimento Stellantis (ex Fiat) di Melfi: una donna di 54 anni e sua figlia di 24, originarie di Ascoli Satriano (Foggia), che viaggiavano a bordo di una 500, sono morte sul colpo a seguito dell’impatto della loro auto con un tir, il cui conducente è rimasto illeso.

Inutile, purtroppo, è stato l’intervento dei sanitari del 118, che sono giunti sul posto anche con un’eliambulanza.

Le forze dell’ordine indagano per ricostruire cause e dinamica del sinistro, mentre due squadre ANAS sono sopraggiunte per vigilare sulla circolazione: al momento il tratto dov’è avvenuto l’impatto risulta chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Marina Poci

(immagine di repertorio)