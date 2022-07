Furgone che trasportava ghiaccio si ribalta sulla ss 379: ferito il conducente

Il conducente di un furgone frigo che trasportava ghiaccio è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto alle 17.15 di oggi sulla statale 379 Brindisi-Bari all’altezza di Costa Merlata, lungo la carreggiata nord. Per cause in corso d’accertamento (forse lo scoppio di uno pneumatico) l’uomo ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Fortunatamente nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni. Il conducente è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Perrino di Brindisi. Non sarebbe in condizioni preoccupanti.