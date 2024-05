G7: imponente Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura, svelato il piano organizzativo

È stato finalmente svelato il piano organizzativo del prossimo G7, che si terrà dal 13 a 15 giugno tra Brindisi e Fasano, nella sede di Borgo Egnazia: nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza tenutosi nel pomeriggio di oggi, 27 maggio, presieduto dal prefetto Luigi Carnevale nel salone di rappresentanza dell’Ufficio (e non nella consueta stanza del Prefetto, visto l’imponente numero di convocati), hanno fatto il punto della situazione circa 25 autorità: oltre al presidente della Provincia, ai sindaci di Brindisi e Fasano, al Questore e ai responsabili della forze dell’ordine, anche il comandante della Brigata Marina San Marco, il presidente dell’Autorità portuale, i responsabili di Aeroporti, Ferrovie e Stp e i dirigenti della Protezione civile.

Il Comitato è stato organizzato per definire puntualmente i compiti di ciascun ente, istituzione e forza di polizia nella complessa macchina organizzativa che dovrà funzionare alla perfezione dal momento dell’arrivo dei capi di Stato e di Governo, oltre che del Papa e del Segretario delle Nazioni Unite, al momento in cui l’ultimo aereo dei vip avrà lasciato la Puglia. Prevista la presenza di servizi segreti, tiratori scelti e squadre speciali internazionali, non solo italiane, per garantire la massima sicurezza per gli illustri ospiti: tuttavia, il ruolo delle forze di polizia e degli enti locali non sarà di secondo piano, così come essenziale sarà la massima collaborazione dei cittadini.

