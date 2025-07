Gallipoli, le precisazioni dell’ospedale: è vivo il bimbo salvato dall’annegamento

La direzione sanitaria dell’ospedale di Gallipoli ha reso noto che, contrariamente a quanto pubblicato in un’agenzia Ansa delle 19,03 di oggi, 21 luglio, il bimbo di sette anni soccorso privo di sensi nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli.

Il piccolo si è aggravato, ma è aiutato da trattamenti di sostegno vitale.

Il piccolo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del Sacro Cuore di Gallipoli nel pomeriggio di ieri in condizioni molto gravi.

Sull’accaduto la Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’inchiesta, al momento senza indagati, per lesioni gravissime.

Il bimbo, residente in Liguria, era in vacanza con la sua famiglia.