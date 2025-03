Gattini appena nati buttati tra i rifiuti nel Leccese: avviate le indagini

Nei giorni scorsi a Sannicola, nel Leccese, tre gattini appena nati sono stati trovati abbandonati in un sacchetto dell’immondizia da un residente della zona che, notando i loro movimenti e i loro flebili miagolii, ha contattato la Polizia Locale: i cuccioli, che rischiavano di morire soffocati, si trovavano in una busta arancione trasparente insieme ad altri rifiuti e sono stati salvati dagli agenti, fortunatamente intervenuti prontamente grazie alla segnalazione.

Sono immediatamente partire le indagini per cercare di risalire all’autore del gesto, perseguibile per maltrattamenti verso gli animali: gli agenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona per raccogliere elementi utili alla identificazione. Non è escluso che indizi importanti possano arrivare anche dall’analisi del contenuto della busta di rifiuti.

Intanto, i cuccioli sono stati affidati ad un veterinario per le cure del caso, in attesa di trovare una sistemazione migliore.

Marina Poci